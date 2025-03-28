Bankalarda yeni dönem: Yatırımcıların gözdesi olan o maden de satılacak!

Bankalar artık altın, gümüş ve platinle birlikte paladyum da alıp satabilecek. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bankalarda yeni dönem: Yatırımcıların gözdesi olan o maden de satılacak!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 09:59

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, bankalar artık altın, gümüş ve platinle birlikte paladyum da alıp satabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a ilişkin tebliğde değişiklik yaptı. Düzenlemeyle, daha önce sadece altın, gümüş ve platin için geçerli olan ifadeler arasına 'paladyum' da eklendi.

Ayrıca, tebliğde yer alan 'gümüş ve platin' ibareleri 'gümüş, platin ve paladyum' olarak güncellendi. Böylece paladyum da finansal işlemlerde daha geniş kapsamda değerlendirilebilecek.


Etiketler: #Resmi Gazete #altın #gümüş #paladyum

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