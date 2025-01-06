SGK uzmanı uyardı: Vergiler artacak net maaşlar düşecek!
AKP hükümetine yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş'ın aktardığına göre, 2025 yılı gelir vergisi tarifesindeki yeni düzenlemelerin çalışanlar üzerindeki vergi yükünü artıracağına dikkat çekiyor. Yeni dilimlerle birlikte birçok çalışanın maaşlarının büyük bir kısmı yıl sonuna doğru vergiye gidecek.
GELİR VERGİSİ TARİFESİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
2024'te uygulanan gelir vergisi tarifesinde ilk vergi dilimi 110 bin TL iken, 2025'te bu tutar 158 bin TL'ye çıkarıldı. En üst dilim de 2024'te 3 milyon TL iken, 2025'te 4 milyon 300 bin TL'ye yükseldi. Bu değişiklik enflasyona göre yüzde 43,33'lük bir artışı işaret ediyor.
Gelir vergisi oranlarında bir değişiklik yapılmamasına rağmen, dilimlerdeki artış nedeniyle çalışanların vergi yükü aynı kalacak. Özellikle yıl sonuna doğru gelir diliminin yükselmesiyle, birçok çalışanın maaşlarının büyük bir kısmı vergiye gidecek.
UZMANLAR UYARIYOR: VERGİ YÜKÜ ARTACAK
Uzmanlar, gelir vergisi tarifesindeki değişikliğin çalışanlar üzerindeki vergi yükünü artıracağına dikkat çekiyor. Yeni dilimler, çalışanların yılın ikinci yarısında daha yüksek vergi dilimlerine girmesine ve net maaşlarının düşmesine yol açacak.
Uzmanlara göre vergi mükelleflerinin yıl boyunca elde edilen kazançlarını doğru bir şekilde hesaplayıp buna göre bütçe planlaması yapması önem taşıyor. Özellikle 2025'te yüksek gelirli çalışanlar için vergi oranlarının daha etkili olacağı tahmin ediliyor.
VERGİ KESİNTİLERİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMALI
Uygulanmaya başlanacak bu yeni tarifeyle, vergi mükelleflerinin ödeyeceği vergilerin dikkatlice hesaplanması gerektiği ve yıl sonuna doğru artacak vergi kesintilerine karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanıyor.
AKP hükümetine yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş'ın aktardığına göre, bu yıl da çalışanların 1-2 maaşı yıl sonuna gelindiğinde vergiye gidecek. Yeni vergi dilimleri, çalışanların yılın ikinci yarısında daha yüksek dilimlere girmesine ve net maaşlarının düşmesine neden olacak.
Gelir vergisi tarifesi 2025 yılı için yeniden düzenlendi. Vergi dilimlerinde önemli değişiklikler yapılırken, oranlarda herhangi bir güncelleme yapılmadı.
2025 YILI İÇİN YENİ GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ
Yeni gelir vergisi dilimleri şu şekilde uygulanacak:
158 bin TL'ye kadar olan gelirler için yüzde 15 vergi oranı geçerli olacak.
158 bin TL ile 330 bin TL arasında gelir elde edenler, ilk 158 bin TL için 23 bin 700 TL vergi ödeyecek ve kalan kısmın yüzde 20'si vergilendirilecek.
330 bin TL ile 800 bin TL arasında gelir elde edenler, ilk 330 bin TL için 58 bin 100 TL vergi ödeyecek, aşan kısmın ise yüzde 27'si üzerinden vergi alınacak. Ücret gelirleri için bu sınır 1 milyon 200 bin TL olarak uygulanacak.
800 bin TL ile 4 milyon 300 bin TL arasında gelir elde edenler, ilk 800 bin TL için 185 bin TL vergi ödeyecek, aşan kısmın yüzde 35'i üzerinden vergi alınacak. Ücret gelirlerinde bu tutar, 4 milyon 300 bin TL'nin 1 milyon 200 bin TL'si için 293 bin TL olacak.
4 milyon 300 bin TL'yi aşan gelirler için vergi dilimi yüzde 40 olacak. Bu durumda, 4 milyon 300 bin TL’ye kadar olan kazancın vergisi 1 milyon 410 bin TL olarak belirlenecek. Ücret gelirlerinde ise bu tutar 1 milyon 378 bin TL olacak.
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