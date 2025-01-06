SGK uzmanı uyardı: Vergiler artacak net maaşlar düşecek!

4 milyon 300 bin TL'yi aşan gelirler için vergi dilimi yüzde 40 olacak. Bu durumda, 4 milyon 300 bin TL’ye kadar olan kazancın vergisi 1 milyon 410 bin TL olarak belirlenecek. Ücret gelirlerinde ise bu tutar 1 milyon 378 bin TL olacak.