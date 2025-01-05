SGK uzmanından emeklilik dilekçesi için 'son gün' uyarısı! Yüzde 30'luk avantaj için tarih verdi

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yüzde 30'luk avantajla İlgili emekli olan çok sayıda değerli kardeşimiz oldu. Kamu işçileri, belediye işçilerinin önemli bir kısmı ise halen karar verme arifesinde. Özellikle emeklilik dilekçesini verenler TÜİK'in açıklamış olduğu aralık ayı enflasyonu düşük gelince panik yapmaya başladılar. 2025 yılında yüzde 30'luk fark kapandı mı, diye çok sayıda endişe edenler var.

TÜİK'in açıklamış olduğu aralık ayı enflasyonu aylık yüzde 1.03 yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak açıklandı. Aralık ayındaki enflasyonun düşük açıklanacağını söylemiştik. Beklentilerin altında açıklandı. Dolayısıyla bu bir sürpriz olmadı.

Bu rakamları göz önünde bulundurup ve hükümetin hedefini de ele aldığımız zaman tahmini yüzde 3,5 oranında büyüme öngördük. Bu büyüme oranlarını göz önünde bulundurup ve yıllık enflasyonu göz önünde bulundurduğumuz zaman 2024 yılında emekli olanların elde etmiş olduğu yüzde 30'luk avantaj aylardır söylediğimiz üzere kapanmadı."