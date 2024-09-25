Resmi Gazete'de yayınlandı: Cep telefonu anakartı ithalatına gözetim düzenlemesi

Bunu önlemek amacıyla tebliğde değişiklik yapılarak, ana kartlara ilişkin eşyanın tanımı "Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olan ve üzerine en az bir komponent dizilmiş ana kartlar)" olarak yeniden düzenlendi. Buna göre, söz konusu eşyanın ithalatında birim gümrük kıymeti olarak adet başına 100 dolar gözetim uygulanacak.