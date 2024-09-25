Resmi Gazete'de yayınlandı: Cep telefonu anakartı ithalatına gözetim düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayınlandı: Cep telefonu anakartı ithalatına gözetim düzenlemesi

Cep telefonlarında kullanılan dizgisi yapılmış anakart ithalatı için gözetim düzenlemesi yapıldı.

AA
25 Eylül 2024 Çarşamba, 10:55
Resmi Gazete'de yayınlandı: Cep telefonu anakartı ithalatına gözetim düzenlemesi

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayınlandı: Cep telefonu anakartı ithalatına gözetim düzenlemesi

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Türkiye'de üretim yapan firmaların ekonomiye sağladığı katkı ve yarattığı istihdam dikkate alınarak, ürettikleri ürünlerde ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla mevzuatta belirli ürünlerin ithalatında gözetim uygulaması yürürlüğe konulabiliyor.

Resmi Gazete'de yayınlandı: Cep telefonu anakartı ithalatına gözetim düzenlemesi

Bu çerçevede söz konusu tebliğle bazı telefon ve aksamlarının ithalatında gözetim uygulanıyor.

Resmi Gazete'de yayınlandı: Cep telefonu anakartı ithalatına gözetim düzenlemesi

Yapılan inceleme sonucunda,cep telefonunun önemli parçalarından "dizgisi yapılmış ana kart"ın ithal edilerek cep telefonunda uygulanan gözetimden kaçınıldığı tespit edildi.

Resmi Gazete'de yayınlandı: Cep telefonu anakartı ithalatına gözetim düzenlemesi

Bunu önlemek amacıyla tebliğde değişiklik yapılarak, ana kartlara ilişkin eşyanın tanımı "Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olan ve üzerine en az bir komponent dizilmiş ana kartlar)" olarak yeniden düzenlendi. Buna göre, söz konusu eşyanın ithalatında birim gümrük kıymeti olarak adet başına 100 dolar gözetim uygulanacak.

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