Kocaeli'nde durdurulan araçta 750 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Yayınlanma: 21.09.2024 - 08:28

Güncelleme: 21.09.2024 - 08:28

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 750 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.