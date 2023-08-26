Changan Alsvin 390 bin TL'lik fiyatlıyla Türkiye'ye geliyor
Çinli üretici 390 bin TL'lik modeliyle geliyor.
Türkiye'deki otomobile olan yoğun talep Çinli üreticilerin dikkatini çekti. Son alınan bilgilere göre Changan markası da Alsvin modeli ile Türkiye'ye geliyor.
Türkiye'deki otomobile olan yoğun talebin ardından Çinli otomobil üreticileri Türkiye pazarına açılmaya başladı. Alınan bilgiye göre bu markalardan sonuncusu ise Changan.
Changan'ın Türkiye'de çıkaracağı ilk model Alsvin olarak kayıtlara geçti. Modelin fiyatı ise sadece 390 bin Türk Lirası olarak açıklandı.
Türkiye'nin uzun süredir en çok satılan araba modeli Egea ise 729 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu da gösteriyor ki yeni gelecek otomobil neredeyse Egea'nın yarı fiyatına satışa sunulacak.
Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Changan'ın Asya pazarında en çok rağbet gören modelinin ise Alsvin olduğu vurgulanıyor.
CHANGAN HANGİ SEGMENTTE?
B sınıfı segmentinde yer alan sedan Changan Alsvin'in, 1.2 litrelik atmosferik motor ve manuel vites seçeneği ile geleceği iddia edildi. Aracın 1.4 litre benzinli ve 1.5 litre otomatik versiyonları da bulunuyor. Aracın 1.2 litrelik motor seçeneğinin ise 85 beygir güce sahip olduğu ifade edildi.
CHANGAN ALSVİN FİYATI
Sızdırılan bilgilere göre Alsvin’in lansmana özel olarak 390 bin TL'ye satışa sunulması bekleniyor.
CHANGAN ALSVİN NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?
Changan’ın Alsvin modeli için eylül ayında Türkiye lansmanını yapması bekleniyor.
CHANGAN ALSVİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1.2 benzinli 85 beygir manuel
1.4 benzinli 99 beygir manuel
1.5 benzinli 106 beygir DCT otomatik
CHANGAN ALSVİN DONANIMLARI
Changan Alsvin öne çıkan donanımları
7 inç ekran
start stop
15 inç jant
elektrikli ayna
ABS
ESP
Changan Alsvin boyutları
Uzunluk 4390 mm
Genişlik 1725 mm
Yükseklik 1490 mm
Changan Alsvin bagaj hacmi
Bagaj hacmi 410 litre
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