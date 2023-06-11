Yeni Fiat Doblo'nun fiyatı belli oldu

Yayınlanma: 11.06.2023 - 07:01

Güncelleme: 11.06.2023 - 07:01

Yeni Fiat Doblo; Citroen Berlingo, Peugeot Rifter ve Opel Combo gibi modeller ile aynı platformu kullanıyor. Dizel versiyonları satışa sunulan modelin, elektrikli versiyonlarının Türkiye'ye gelmeyeceği açıklandı.

BLUEHDI MOTOR

Fiat Doblo ailesi, BlueHDI motorlar ile satışa sunuldu. Doblo Cargo modelleri 1.5 litrelik 100 bg güç ve 250 Nm tork üretebilen BlueHDI motor kullanacak. Doblo Combi Premium Plus'ta ise aynı motorun 130 bg güç ve 300 Nm tork üretebilen versiyonu yer alıyor.

DONANIM PAKETLERİ

Doblo Combi; Easy, Urban ve Premio Plus donanım paketleri ile satışa sunulurken Doblo Cargo ise Standart ve Maxi donanım seçeneklerine sahip.

DOBLO CARGO - FİYAT - KAMPANYALI FİYAT

Doblo Cargo Standart 524.900 TL - 509.900 TL

Doblo Cargo Maxi 559.900 TL - 544.900 TL

DOBLO COMBI - FİYAT - KAMPANYALI FİYAT