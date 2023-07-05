Fiat, ilk 6 ayda satışta zirvede

Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:14

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:14

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, 2019'dan bu yana Türkiye'de tüketicilerin en çok tercih ettiği otomotiv markası olan marka, 2023'ün ilk 6 ayında da liderliğini sürdürdü.

Hem otomobil hem hafif ticari araçlar dahil toplam otomotiv pazarın 'lideri' olan marka, otomobil pazarında yüzde 16.5, toplam pazarda yüzde 18.5'lik pazar payı elde etti.

SEKİZ YILDIR LİDER

Marka, 2023'ün ilk 6 ayında 101 bin adedi geçen otomobil ve hafif ticari araç satışı ile Türkiye otomotiv sektöründe başarıya imza attı. Egea, lansmanından bu yana 8 yıldır ülkenin en çok tercih edilen otomobili olurken, Cross gövde tipi yaklaşık 20 bin müşteri tarafından tercih edildi ve orta SUV segmentindeki liderliğini sürdürdü.

Fiorino ise istikrarlı performansını korudu, haziran ayında lansmanı gerçekleşen yeni Doblo da pazara hızlı bir giriş yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marka Direktörü Altan Aytaç, 2023'ün ilk 6 ayında satışları bir önceki yıla göre yüzde 63 artırarak, 101 bin adedin üzerinde satış yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını aktardı ve şöyle konuştu:

''Egea, 2015'ten beri 'Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Otomobili' olmayı sürdürüyor. Hafif ticari araç pazarının önde gelen modelleri Doblo ve Fiorino, başarılı performanslarını sürdürüyor. Fiat markası olarak, tasarım, donanım, konfor ve teknoloji bakımından en uygun ürünleri piyasaya sunuyor, tüketicilerin dönüşen mobilite ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla bağlantılı araçlar ile katma değerli hizmetlere yatırım yapmaya devam ediyoruz.''