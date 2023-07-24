Çinli Voyah, Türkiye’ye Free modeliyle giriş yaptı
Çinli otomotiv şirketi Dongfeng altında yer alan Voyah, Free modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Voyah Free fiyatı ve teknik özellikleri de belli oldu.
Çin’in en büyük otomotiv şirketlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah, Türkiye’de 35 yılı aşkın otomotiv sektörü tecrübesiyle faaliyet gösteren Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından temsil edilmeye başlandı.
Voyah, Türkiye’ye ilk aşamada yaklaşık 5 metre uzunluğundaki premium elektrikli SUV modeli Free ile giriş yapıyor. Voyah Free, 20 inçlik jantların üzerinde dev cüssesiyle yükseliyor.
Voyah Free'de 3 gösterge ekranını kapsayan kokpit tasarımı, kapı kilitleri açılıp sürüşe geçildiğinde yerinden yükselirken, isteğe bağlı olarak sürüş esnasında minimalist bir konuma da getirilebiliyor. 5 kişilik iç mekanda kademesiz ambiyans aydınlatma renkleri, parfüm desteği, ileri seviyede filtrelenen klima, masaj fonksiyonlu koltuklar ve daha birçok donanımla araç dikkat çekiyor.
VOYAH FREE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2 elektrikli motoruyla 360 kW (488 HP) sistem gücü ve 720 Nm maksimum tork üreten, akıllı 4 çeker sisteminin de katkısıyla 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlayabilen Voyah Free, WLTP normlarına göre 500 km’ye kadar elektrikli menzil sunuyor.
Voyah’ın Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Marcar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nevruz Çırak’la ortak bir karar alarak 2 sene önce ilk çalışmalarına başladıklarını ifade eden Marcar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak, “Çinli markaların dünya çapında yükselişi devam ediyor. Premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah markasını Marcar Otomotiv olarak temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ön siparişe açtığımız Voyah Free modelimiz kısa sürede büyük ilgi gördü. Premium segmente Voyah Free ile yeni bir soluk getiriyoruz” dedi.
İlk olarak Çin pazarında 2021’in son çeyreğinde yollara çıkan Voyah Free, 2022’de Çin haricinde ilk defa Norveç pazarına ihraç edildi. Çin ve Norveç’in ardından Türkiye pazarında yollara çıkan Voyah Free, 4905 mm uzunluğu, 1950 mm genişliği ve 1645 mm yüksekliğiyle büyük boy SUV segmentinde yer alıyor. 2960 mm’lik dingil mesafesiyle geniş yaşam kabini sağlayan Voyah Free, 2340 kilogram ağırlığında. Voyah Free 6 farklı renkte tercih edilebiliyor. Lastik ve jant ölçüleri ise 255/45 R20 olarak belinlenmiş.
GERİ ALIM GARANTİSİ
Marcar tarafından sunulan “Geri Alım Garantisi” kapsamında 0 km olarak satılan tüm Voyah Free modelleri 2. elde distribütör tarafından geri satın alınabiliyor. Voyah Free, 8 yıl batarya garantisi ve 5 yıl otomobil garantisine de sahip.
VOYAH FREE FİYATI
Voyah Free için ön siparişler, 4.550.000 TL’den başlayan, geri alım garantisi ve 8 yıl batarya garantisini de kapsayan fiyatlarla alınmaya başlanırken, ilk otomobillerin eylül ayında teslim edilmesi öngörülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur-Sen: Seyyanen zam memur emeklisine de yansıtılmalı
- 'Burası Müslüman bir ülke sarılamazsınız'
- Fatih Portakal 'haberim var' diyerek dönüş tarihi verdi
- Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
- Akbelenliler sabah baskınına isyan etti
- O saldırganla ilgili yeni gelişme
- Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- Uzmanından ‘aşırı sıcak hava’ uyarısı
- Avrupa Avrupa duy sesimizi!
- Sokak ortasında kadını döverek bayıltan şahıs yakalandı