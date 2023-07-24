Çinli Voyah, Türkiye’ye Free modeliyle giriş yaptı

İlk olarak Çin pazarında 2021’in son çeyreğinde yollara çıkan Voyah Free, 2022’de Çin haricinde ilk defa Norveç pazarına ihraç edildi. Çin ve Norveç’in ardından Türkiye pazarında yollara çıkan Voyah Free, 4905 mm uzunluğu, 1950 mm genişliği ve 1645 mm yüksekliğiyle büyük boy SUV segmentinde yer alıyor. 2960 mm’lik dingil mesafesiyle geniş yaşam kabini sağlayan Voyah Free, 2340 kilogram ağırlığında. Voyah Free 6 farklı renkte tercih edilebiliyor. Lastik ve jant ölçüleri ise 255/45 R20 olarak belinlenmiş.