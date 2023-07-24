Citroen Oli Amsterdam'da yola çıktı

Sadece 1000 kg ağırlığa sahip Oli, hafif yapının sağladığı avantajla 40 kWsa kapasiteli batarya ile 400 km’ye kadar hedef menzil sunuyor.

Citroën Oli'de ön cam düz ve dikey olarak tasarlanırken, küçültülmüş boyutlar, daha az kütle ve daha düşük üretim maliyeti anlamına geliyor.