Citroen Oli Amsterdam'da yola çıktı
Fransız otomobil üreticisi Citroen'in geleceğini şekillendirecek konsept otomobili Oli fotoğraf çekimi için yola çıktı.
Fütüristik tasarımı ve yeni logosu ile otomobil Amsterdam sakinlerinin meraklı bakışları altında görüntülendi.
Citroen’in Eylül 2022’de tanıttığı ve ilk defa Retromobile 2023'te hazırlanan özel stantta görücüye çıkan Oli, markanın, işlevsel, elektrikli ulaşıma yönelik yol haritasını gözler önüne seriyor.
Otomotiv endüstrisindeki güncel trendlerin aksine Oli, aile ulaşımına elektrikli, hafif, işlevsel, basit, çok yönlü ve uygun fiyatlı çözüm sunuyor.
Oli, gelecekteki ulaşım gereksinimleri için güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm ortaya koyuyor.
Citroen Oli, ağırlığı ve karmaşıklığı önemli oranda azaltarak gelişmiş yaşam döngüsü yönetimini hedefliyor.
Geri dönüştürülen ve geri dönüştürülebilir malzemeler bu yaklaşımı yansıtıyor. Uygulanan etkin çözümler sayesinde Oli son derece hafif bir yapıya sahip.
Sadece 1000 kg ağırlığa sahip Oli, hafif yapının sağladığı avantajla 40 kWsa kapasiteli batarya ile 400 km’ye kadar hedef menzil sunuyor.
Citroën Oli'de ön cam düz ve dikey olarak tasarlanırken, küçültülmüş boyutlar, daha az kütle ve daha düşük üretim maliyeti anlamına geliyor.
Ayrıca yolcular güneşe daha az maruz kalıyor. Bu da klimaya daha az ihtiyaç duyulmasını sağlıyor. Ortaya, alışılmışın dışında bir şekil çıkıyor.
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