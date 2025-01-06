Doğalgaz fiyatlarına dev zam: Cepler yanacak!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine yönelik yeni zam oranlarını açıkladı. 2025 itibarıyla geçerli olacak bu artışlarla, tüketicilerin ödeme yükü önemli ölçüde artacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine yapılacak yeni zam oranlarını duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda zam yapılacak.
HİZMET BEDELLERİNE YÜKSEK ZAM
Yeni düzenlemeyle birlikte abone bağlantı bedeli yüzde 77,96 oranında artarak 6 bin 154 TL’ye çıkarken, diğer hizmet kalemlerinde de belirgin artışlar dikkat çekti.
Güncellenen ücret tarifeleri şu şekilde sıralandı:
Abone Bağlantı Bedeli: 6 bin154 TL (Yüzde 77,96)
İlave Abone Bağlantı Bedeli: 5 bin 353 TL/100m² (Yüzde 77,95)
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli: 3 bin 471 TL/ilk 100m² (Yüzde 47,07)
GÜVENCE BEDELLERİ
Kombi: 3 bin 35 TL (Yüzde 45,42)
Soba ve Merkezi Sistem: 2 bin 673 TL (Yüzde 45,66)
Ocak: 181 TL (Yüzde 43,65)
Şofben: 362 TL (Yüzde 43,65)
Sayaç Açma/Kapama Bedeli: 157 TL (Yüzde 46,72)
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli: 1.630 TL (Yüzde 47,11)
Servis Kutusu Söküm Bedeli: 1.384 TL (Yüzde 47,07)
SAYAÇ TİPLERİNE GÖRE İŞLEM BEDELLERİ
Farklı sayaç tipleri için belirlenen iç tesisat işlem bedellerinde de zam yapıldı:
G4, G6 Sayaçlar: 277 TL/adet (Yüzde 47,34)
G10, G16, G25 Sayaçlar: 519 TL/adet (Yüzde 47,02)
G40 ve Üzeri Sayaçlar: 1.031 TL ile 2.118 TL arasında değişen oranlarda.
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