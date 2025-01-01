Doğalgaz patlamasında 14 kişi yaralanmıştı: Darıca’da bu sefer de trafo patladı!

Yayınlanma: 01.01.2025 - 22:40

Güncelleme: 01.01.2025 - 22:42

Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında 28 Aralık günü meydana gelen ve 14 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması sonucu ilçede doğalgaz kesintisi yaşandı.

Kesinti nedeniyle yurttaşlar enerji ihtiyacını elektrikle karşılamaya yöneldi. Elektrik enerji hatlarındaki aşırı yüklenmeyle beraber 2 gün önce Bağlar Başı Mahallesi Sokullu Caddesi’ndeki trafonun elektrik kablolarında patlama sonucu kıvılcım çıktı.

Bugün akşam saatlerinde ise Abdi İpekçi ve Emek Mahallesi’nde bir trafoda yangın çıktı. Elektrik kablolarındaki patlamayla sokak karanlığa gömüldü. Yangın, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Elektrik kablolarındaki patlama ve trafodaki yangın cep telefonu ile görüntülendi. Olayla, ilgili inceleme sürüyor.