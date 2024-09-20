Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor: Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?

EHLİYET YENİLEMEYENLERE 12 BİN TL CEZA

Eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler yüksek miktarda para cezasıyla karşılaşacaklar. Şu anda bu ceza 4 bin 64 TL olarak uygulanırken, 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle ehliyet sahiplerinin belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmaları son derece önemli.