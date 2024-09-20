Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor: Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?
Ehliyetlerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeyenler trafik cezalarıyla karşılaşacak ve ehliyetlerini kullanamayacak. Sürücülerin cezalardan etkilenmemek için belirtilen tarihten önce nüfus müdürlüklerine başvurup ehliyetlerini yeniletmeleri gerekiyor. Peki ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır ve hangi belgeler gerekir? Yenilememe cezası ne kadar? İşte ayrıntılar...
Eski tip ehliyetlerini hâlâ yenilememiş olanlar için belirlenen son tarih hızla yaklaşıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2024'e kadar yenileme işlemi yapmayan ehliyet sahiplerine ciddi para cezaları uygulanacak.
EHLİYET YENİLEMEYENLERE 12 BİN TL CEZA
Eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler yüksek miktarda para cezasıyla karşılaşacaklar. Şu anda bu ceza 4 bin 64 TL olarak uygulanırken, 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle ehliyet sahiplerinin belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmaları son derece önemli.
EHLIİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlendi:
Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL
Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmekte:
Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)
Eski sürücü belgesi
Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
2 adet biyometrik fotoğraf
Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu
Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan
Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)
En Çok Okunan Haberler
-
- Gerici, zorba müdür için karar çıktı
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Büyük bir darbe aldık'
- 'Arabada kadınla çıplak halde yakalandı'
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı