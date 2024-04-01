Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi için ödemeler başlıyor. Bu yıldan itibaren 3 bin lira olarak yatırılacak olan emekli ikramiyesi 2 Nisan ile 5 Nisan arasında hesaplara yatacak. Bayram ikramiyesi, maaş ödemeleri her ayın 17 veya 18 olanlara 2 Nisan’da, 19, 20,21,22 olanlara 3 Nisan’da ve 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan’da ödemeleri yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2024 Pazartesi, 15:36
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gözler ikramiye ödeme tarihlerine çevrilmişti. Yapılan zam oranı ve ödeme tarihleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli yurttaşalra ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emekli bayram ikramiyeleri, artık Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yılda iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek.

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

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