Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı beklentileri neler?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla belirleniyor. 2024'ün ikinci yarısı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve yüzde 9,31 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 19,31 oranında zam alan memur ve emekliler, 2025 yılı ocak ayında toplu sözleşme kaynaklı yüzde 6 zam alacak.

4 aylık verilere göre, memur ve memur emeklilerine yüzde 1,9 enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte ocakta yüzde 8 oranında zam yapılması bekleniyor.