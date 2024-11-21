Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı beklentileri neler?
Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 Ocak ayında açıklanacak zam oranları için TÜİK'in 4 aylık verileri neyi işaret ediyor? İşte tüm ayrıntılar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemde TÜFE yüzde 12,06 olarak açıklandı. Açıklanan verilere göre 2024 yılının ikinci yarısındaki 4 aylık enflasyon rakamları, zam oranlarını büyük ölçüde belirledi.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranında zam alıyor. 2025 yılı için işçi emeklilerinin maaşlarına, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı olan yüzde 12,06 oranında zam yapılacağı kesinleşti. Temmuz 2024'te yüzde 24,73 oranında zam yapılan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olmuştu.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla belirleniyor. 2024'ün ikinci yarısı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve yüzde 9,31 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 19,31 oranında zam alan memur ve emekliler, 2025 yılı ocak ayında toplu sözleşme kaynaklı yüzde 6 zam alacak.
4 aylık verilere göre, memur ve memur emeklilerine yüzde 1,9 enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte ocakta yüzde 8 oranında zam yapılması bekleniyor.
TAHMİNİ ZAM ORANLARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son enflasyon raporunda beklentisini yüzde 44'e yükseltmesi, memur ve emekli maaşlarına ilişkin zam senaryolarını netleştiriyor
Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında toplu sözleşme zammı yüzde 6 ve yıl sonu enflasyon farkıyla yüzde 4,95 üzerinden toplamda yüzde 11,25 oranında zam alacağı tahmin ediliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi doğrultusunda yüzde 15,44 oranında zam alması öngörülüyor.
ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 yılına ilişkin enflasyon oranı, 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklanacak. Memur ve emekli maaş zam oranları da aynı gün netleşecek.
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