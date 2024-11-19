Türkiye’de emekliler çalışırken ölüyor

Yayınlanma: 19.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.11.2024 - 04:00

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) yayımladığı verilere göre ekim ayında 164 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Ölen işçilerin 40’ı 50-64 yaş arasındayken 9 işçinin ise 65 yaş üstü olduğu belirtildi.

Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz, “En yetkili ağızlardan bu yıl için ilan edilen ‘emekliler yılı’ maalesef ‘emeklilere eziyet yılı’ oldu. Emeklilerin mevcut durumu Türkiye’deki gelir dağılımındaki adaletsizliğin çok açık göstergesidir. Emeklilerin çalışmaya mecbur kalmayacak düzeyde emekli aylığı ve sosyal güvencelerle desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Sayıları 16 milyona ulaşan emeklilerin 13 milyonunun yoksul ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu ifade eden Şahbaz, 65 yaş üstü bireylerin yüzde 60’ının çalıştığını ve en az kazanan yüzde 25’lik dilimin içinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

“65 yaş üzerinde çalışırken ölenlerin sayısı emeklilik çağında çalışan işçilerin yüzde 11’ini oluşturuyor. 2020’den bu yana ölen her beş işçiden birisi emekli çağında çalışırken ölüyor. Emeklilerin yüzde 82.7 si aylıklarının yetersiz olduğunu söylüyor. Yüzde 55.6 sının kredi ve kredi kartı borcu var. 2000 yılından bu yana sosyal güvenlik reformu adıyla uygulanan politikalar emeklileri sistemli bir şekilde yoksullaştırdı.”