Emekli ve memur maaşlarına yeni düzenleme: 2025'te refah payı düzenlemesi olacak mı?
Emekli maaşlarına yapılacak artış ne kadar olacak? Memurların maaşları ne kadar yükselecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı düzenlemesi gündemde mi? 2024 maaş zammı için kritik enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına günler kala milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı beklentisi artıyor.
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,50, memurlara ise yüzde 12,26 oranında zam yapılması öngörülüyor.
Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşının 14 bin 562 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
ZAM ORANLARI ARALIK ENFLASYONUNA GÖRE BELİRLENECEK
TÜİK’in 3 Ocak’ta açıklayacağı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44,81’den yüzde 45,28’e yükseltmesi, maaş farklarının yeniden hesaplanmasına yol açtı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM BEKLENTİSİ
Ekonomistlerin tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak enflasyon farkı zammı yaklaşık yüzde 16,50 seviyelerinde olacak. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşının 14.562 TL’ye çıkması bekleniyor. Maksimum emekli maaşının ise 15 bin TL civarında olması öngörülüyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM
Memur maaşlarına yapılacak zam ise, 7. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde hesaplanıyor. Yapılan hesaplamalara göre, memur ve memur emeklilerine yapılacak enflasyon farkı zammı yüzde 12,26 olacak.
Bu oranlarla birlikte, en düşük memur emekli maaşı 17 bin 586 TL’den 19 bin 742 TL’ye, bekar memur maaşı ise 36 bin 236 TL’den 40 bin 678 TL’ye yükselecek. Evli bir memurun maaşı ise 39 bin 205 TL’den 44 bin 11 TL’ye ulaşacak.
REFAH PAYI DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE
Enflasyon farkı oranları ve maaş artışları belirlenirken, memurlar ve emekliler için refah payı düzenlemesinin gündeme gelebileceği de konuşuluyor.
Ekonomistlerin tahminlerine göre, yüzde 16,50’lik zammın yüzde 20’ye tamamlanması ve memur maaşlarına da benzer bir iyileştirme yapılması ihtimaller arasında. Ancak, bu tür bir düzenleme için yasal bir adım atılması gerekecek.
MAAŞ ZAMMI İÇİN KRİTİK BEKLENTİLER
Ocak ayında açıklanacak olan maaş zammı oranları milyonlarca memur ve emekli için önemli bir dönüm noktası olacak. Enflasyon farkı refah payı düzenlemeleri ve maaş iyileştirmeleri 2025 yılının ilk çeyreğine damgasını vuracak gibi görünüyor.
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