Emekli ve memur maaşlarına yeni düzenleme: 2025'te refah payı düzenlemesi olacak mı?

Bu oranlarla birlikte, en düşük memur emekli maaşı 17 bin 586 TL’den 19 bin 742 TL’ye, bekar memur maaşı ise 36 bin 236 TL’den 40 bin 678 TL’ye yükselecek. Evli bir memurun maaşı ise 39 bin 205 TL’den 44 bin 11 TL’ye ulaşacak.