Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik nedir?

Kademeli emeklilik konusu, emekli olamayan yurttaşlar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Peki, Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik nedir?

Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik nedir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:58

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak çalışmalara odaklanan yurttaşlar bu kapsamda son bilgilere odaklandı. Peki, Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik nedir?

ADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda konuya dair konuşmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

Bakan Işıkhan, "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." dedi.

EYT düzenlemesinden o dönemde staj yapan çalışanlar yararlanamamıştı. Bu nedenle çalışanlar staj döneminin de hesaplamaya dahil edilmesini talep etmişti. Ayrıca, 9 Eylül 1999 tarihinden öncesini kapsayan düzenlemeyi bir gün veya birkaç ayla kaçıranlar da yaşanan mağduriyete dikkat çekerek düzenleme tabelinde bulunmuşlardı.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, belirli şartları sağlayan kişilerin kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması esas alınır.



Etiketler: #Kademeli emeklilik #çalışma ve sosyal güvenlik bakanı #Bakanı Vedat Işıkhan #emeklilik

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