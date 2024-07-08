En düşük emekli maaşına zam iddiası! Erdoğan'ın onayına sunulacak rakam belli oldu
AKP'nin, en düşük emekli aylığı için düzenleme yapacağı iddia edildi.
Bu kapsamda, çeşitli formüller üzerinde çalışıldığı ve bu formüllerin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması beklendiği belirtildi.
Parti kurmayları tarafından hazırlanan formüllerin hafta içi Erdoğan’ın da onayına sunulacağı öne sürüldü.
Erdoğan’ın da onay vermesi halinde çalışma ivedilikle Meclis gündemine taşınacak ve temmuz ayı içinde de Meclis’te kabul edilecek.
AKP kurmayları ilgili bakanlıklardan en düşük emekli aylığı ile ilgili mali rapor da istedi.
Yapılacak artışın kaç emekliyi kapsayacağı ve maliyetinin ne olacağına ilişkin rapor da Erdoğan’a sunulacak.
Mevcut durumda en düşük emekli aylığı 10 bin TL olarak ödeniyor.
Ekonomim'in haberine göre, AKP iktidarı en düşük emekli aylığının en az 12 bin TL'ye çıkarılmasını planlıyor.
Geçtiğimiz dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 24,73'lük zam, 10 bin TL'nin altında aylık alan emeklilere yansımamıştı. Bu durum, milyonlarca emeklinin tepkisine neden oldu.
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