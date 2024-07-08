En düşük emekli maaşına zam iddiası! Erdoğan'ın onayına sunulacak rakam belli oldu

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2024 Pazartesi, 10:11
En düşük emekli maaşına zam iddiası! Erdoğan'ın onayına sunulacak rakam belli oldu

AKP'nin, en düşük emekli aylığı için düzenleme yapacağı iddia edildi.

En düşük emekli maaşına zam iddiası! Erdoğan'ın onayına sunulacak rakam belli oldu

Bu kapsamda, çeşitli formüller üzerinde çalışıldığı ve bu formüllerin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması beklendiği belirtildi.

En düşük emekli maaşına zam iddiası! Erdoğan'ın onayına sunulacak rakam belli oldu

Parti kurmayları tarafından hazırlanan formüllerin hafta içi  Erdoğan’ın da onayına sunulacağı öne sürüldü.

En düşük emekli maaşına zam iddiası! Erdoğan'ın onayına sunulacak rakam belli oldu

Erdoğan’ın da onay vermesi halinde çalışma ivedilikle Meclis gündemine taşınacak ve temmuz ayı içinde de Meclis’te kabul edilecek. 

En düşük emekli maaşına zam iddiası! Erdoğan'ın onayına sunulacak rakam belli oldu

AKP kurmayları ilgili bakanlıklardan en düşük emekli aylığı ile ilgili mali rapor da istedi. 

En düşük emekli maaşına zam iddiası! Erdoğan'ın onayına sunulacak rakam belli oldu

Yapılacak artışın kaç emekliyi kapsayacağı ve maliyetinin ne olacağına ilişkin rapor da Erdoğan’a sunulacak.

En düşük emekli maaşına zam iddiası! Erdoğan'ın onayına sunulacak rakam belli oldu

Mevcut durumda en düşük emekli aylığı 10 bin TL olarak ödeniyor.

En düşük emekli maaşına zam iddiası! Erdoğan'ın onayına sunulacak rakam belli oldu

Ekonomim'in haberine göre, AKP iktidarı en düşük emekli aylığının en az 12 bin TL'ye çıkarılmasını planlıyor.

En düşük emekli maaşına zam iddiası! Erdoğan'ın onayına sunulacak rakam belli oldu

Geçtiğimiz dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 24,73'lük zam, 10 bin TL'nin altında aylık alan emeklilere yansımamıştı. Bu durum, milyonlarca emeklinin tepkisine neden oldu.

Bağ-kur emeklileri Emekli Emekli aylığı emekli maaşları

En Çok Okunan Haberler