En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi
Ev sahibi olmak isteyen yurttaşlar, konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor.
Bankaların konut kredisi için sunduğu faiz oranları güncellendi.
2 milyon TL konut kredisi için en düşük faiz oranlarını sunan bankalar da belli oldu.
120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ve geri ödemesi:
Ziraat Bankası
Tutar: 2 milyon TL
Vade: 120 ay
Taksit Tutarı: 70 bin 956 TL
Faiz Oranı: % 3,49
Geri Ödeme Tutarı: 8 milyon 400 bin TL
Denizbank
Tutar: 2 milyon TL
Vade: 120 ay
Taksit Tutarı: 90 bin 264 TL
Faiz Oranı: % 4,49
Geri Ödeme Tutarı: 10 milyon 848 bin TL
Garanti
Tutar: 2 milyon TL
Vade: 120 ay
Taksit Tutarı: 62 bin 889 TL
Faiz Oranı: % 3,06
Geri Ödeme Tutarı: 7 milyon 546 bin TL
ING
Tutar: 2 milyon TL
Vade: 120 ay
Taksit Tutarı: 65 bin 308 TL
Faiz Oranı: % 3,19
Geri Ödeme Tutarı: 7 milyon 836 bin TL
Akbank
Tutar: 2 milyon TL
Vade: 120 ay
Taksit Tutarı: 76 bin 337 TL
Faiz Oranı: % 3,28
Geri Ödeme Tutarı: 9 milyon 172 bin TL
Halkbank
Tutar: 2 milyon TL
Vade: 120 ay
Taksit Tutarı: 69 bin 253 TL
Faiz Oranı: % 3,4
Geri Ödeme Tutarı: 8 milyon 310 bin TL
VakıfBank
Tutar: 2 milyon TL
Vade: 120 ay
Taksit Tutarı: 67 bin 369 TL
Faiz Oranı: % 3,3
Geri Ödeme Tutarı: 8 milyon 84 bin TL
Albaraka
Tutar: 2 milyon TL
Vade: 120 ay
Taksit Tutarı: 63 bin 509 TL
Faiz Oranı: % 3,09
Geri Ödeme Tutarı: 7 milyon 621 bin TL
Kuveyt Türk
Tutar: 2 milyon TL
Vade: 120 ay
Taksit Tutarı: 64 bin 934 TL
Faiz Oranı: % 3,17
Geri Ödeme Tutarı: 7 milyon 792 bin TL
QNB Finansbank
Tutar: 2 milyon TL
Vade: 120 ay
Taksit Tutarı: 65 bin 308 TL
Faiz Oranı: % 3,19
Geri Ödeme Tutarı: 7 milyon 836 bin TL
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