En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2024 Pazartesi, 14:50
En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi

Ev sahibi olmak isteyen yurttaşlar, konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor.

Bankaların konut kredisi için sunduğu faiz oranları güncellendi.

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi

2 milyon TL konut kredisi için en düşük faiz oranlarını sunan bankalar da belli oldu.

120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ve geri ödemesi:

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi

Ziraat Bankası

Tutar: 2 milyon TL

Vade: 120 ay

Taksit Tutarı: 70 bin 956 TL

Faiz Oranı: % 3,49

Geri Ödeme Tutarı: 8 milyon 400 bin TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi

Denizbank

Tutar: 2 milyon TL

Vade: 120 ay

Taksit Tutarı: 90 bin 264 TL

Faiz Oranı: % 4,49

Geri Ödeme Tutarı: 10 milyon 848 bin TL  

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi

Garanti

Tutar: 2 milyon TL

Vade: 120 ay

Taksit Tutarı: 62 bin 889 TL 

Faiz Oranı: % 3,06 

Geri Ödeme Tutarı: 7 milyon 546 bin TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi

ING 

Tutar: 2 milyon TL

Vade: 120 ay

Taksit Tutarı: 65 bin 308 TL  

Faiz Oranı: % 3,19 

Geri Ödeme Tutarı: 7 milyon 836 bin TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi

Akbank

Tutar: 2 milyon TL

Vade: 120 ay

Taksit Tutarı: 76 bin 337 TL  

Faiz Oranı: % 3,28

Geri Ödeme Tutarı: 9 milyon 172 bin TL   

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi

Halkbank

Tutar: 2 milyon TL

Vade: 120 ay

Taksit Tutarı: 69 bin 253 TL  

Faiz Oranı: % 3,4

Geri Ödeme Tutarı: 8 milyon 310 bin TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi

VakıfBank

Tutar: 2 milyon TL

Vade: 120 ay

Taksit Tutarı: 67 bin 369 TL  

Faiz Oranı: % 3,3

Geri Ödeme Tutarı: 8 milyon 84 bin TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi

Albaraka

Tutar: 2 milyon TL

Vade: 120 ay

Taksit Tutarı: 63 bin 509 TL   

Faiz Oranı: % 3,09

Geri Ödeme Tutarı: 7 milyon 621 bin TL  

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi

Kuveyt Türk

Tutar: 2 milyon TL

Vade: 120 ay

Taksit Tutarı: 64 bin 934 TL   

Faiz Oranı: % 3,17

Geri Ödeme Tutarı: 7 milyon 792 bin TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarı ve geri ödemesi

QNB Finansbank

Tutar: 2 milyon TL

Vade: 120 ay

Taksit Tutarı: 65 bin 308 TL   

Faiz Oranı: % 3,19

Geri Ödeme Tutarı: 7 milyon 836 bin TL  

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