Konut kredilerinde ETF kesintisi

Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:46

Güncelleme: 25.07.2024 - 12:46

Konut kredisi başvurularında hayat sigortası, ekspertiz ücreti, DASK ve damga vergisi gibi zorunlu masrafları tahsil eden bankalar, ETF ücreti altında başvuru sahibinden ücret kesintisi yaptığı anlaşıldı.

Birçok yurttaş konuyla ilgili sosyal medya ve şikayet sitelerinde duruma tepki gösterdi.

Bankaların uygun görülen krediyi kişi adına açılan hesaba aktardığı buradan yine banka yetkilisi tarafından EFT ücreti kesilerek konutunu satan kişiye gönderildiği tespit edildi. Yaklaşık 1 milyon TL'lik gönderim için 1000 TL ücret kestiği öğrenildi. Konut kredisi başvurularında hayat sigortası, ekspertiz ücreti, DASK ve damga vergisi gibi zorunlu masrafları tahsil eden bankalar, ETF ücreti altında başvuru sahibinden ücret kesintisi yaptığı anlaşıldı.

Birçok yurttaş konuyla ilgili sosyal medya ve şikayet sitelerinde duruma tepki gösterdi.

1 MİLYON TL'YE 1000 TL KESİNTİ

Bankaların uygun görülen krediyi kişi adına açılan hesaba aktardığı buradan yine banka yetkilisi tarafından EFT ücreti kesilerek konutunu satan kişiye gönderildiği tespit edildi. Yaklaşık 1 milyon TL'lik gönderim için 1000 TL ücret kestiği öğrenildi.