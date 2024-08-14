En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları
Temmuz ayında emekli maaşlarına gelen zamdan sonra bankalar müşterilerini kaybetmemek için harekete geçti.
Bazı bankalar ağustos ayında emeklilere ödedikleri promosyon rakamlarını güncelledi.
Sabah'da yer alan habere göre, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için bankalar, promosyon kampanyaları kapsamında cazip teklifler sunmaya başladı.
Bankalar, emekli maaşlarına göre belirlenen 4 farklı dilimde promosyon ödemelerini artırarak, bazı promosyonlar 20 bin TL’ye kadar ulaştı.
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar da belli oldu.
İşte banka banka güncel emekli promosyonları:
Garanti BBVA
Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlendi.
Ziraat Bankası
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Halkbank
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
ING Bank
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.
DenizBank
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilir. Maaş Tutarı Standart Promosyon. 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
FibaBanka
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.
İş Bankası
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.Maaş Aralığı Promosyon Tutarı 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL
QNB Finansbank
15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyonAylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyonAylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyonAylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon
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