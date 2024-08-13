Nergis Şimşek
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Eşim en erken nasıl emekli olur?

13 Ağustos 2024 Salı

Soru: Eşim 15/05/1999 sigorta girişli. 700 prim günü var. 2002 ve 2006 yıllarında doğum yaptı. En erken ve hesaplı biçimde nasıl emekli olabilir? Cem Ö.

Eşinizin ilk sigortalılık başlangıç tarihi 8/9/1999 öncesi olduğundan, EYT kapsamında bulunuyor. 15/5/1999 giriş tarihine göre SSK kapsamında emeklilik koşulları:

-20 yıldan beri sigortalı olma+en az 5975 gün veya

-58 yaş+en az 15 yıldan beri sigortalı olma+en az 3600 gündür.

Eşinizin 2002 ve 2006 yıllarında yaptığı doğumlar, sigortalılık başlangıcından sonra olduğundan iki çocuk için doğum borçlanması yapabilir. Ancak borçlanma için doğum yaptığı tarihten sonraki iki yıllık sürede çalışmasının bulunmaması gerekmektedir. Dolayısıyla iki çocuk için borçlanma yapılması halinde borçlanma süresi 1440 gün olacaktır. Eşinizin 700 günü bulunduğundan, doğum borçlanmasıyla prim gün sayısı toplamda 2140 gün olur. Eşinizin mevcut durumda SSK kapsamında çalışamaması ve eksik sürelerini isteğe bağlı sigortalı olmak suretiyle tamamlaması halinde, SSK kapsamında yukarıda belirtilen koşullarda emekli olması mümkün olmayacaktır. Çünkü isteğe bağlı sigortalılık süreleri Bağ-Kur kapsamında sayıldığından, bu kapsamda emeklilik koşulları; 20 tam yıl (7200 gün) veya 56 yaş+5400 gündür.

Eşinizin doğum tarihini belirtmemiş olmanız nedeniyle, sadece gün açısından değerlendirme yaptığımda; SSK kapsamında 3600 günle emekli olması en uygun koşul olarak görünmektedir. 3600-2140=1460 eksik günün tamamlanmasında, son 1260 günün SSK kapsamında olması gerekmektedir. Dolayısıyla eşinizin eksik 1460 günü SSK kapsamında çalışarak tamamlaması veya 1260 gün SSK kapsamında çalışıp kalan 200 günü isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlaması mümkündür.


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