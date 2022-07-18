Euro/dolar için en yeni 10 tahmin

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:14
<p>Doların hızla değer kazanıp Euro'yu geçmesinin yankıları devam ediyor. Küresel piyasalarda olduğu gibi ihracatının önemli kısmını <strong>Avrupa Birliği'</strong>ne yapan <strong>Türkiye</strong> için de Euro/dolar paritesinin seyri kritik bir başlık olarak öne çıkıyor. </p> <p><strong>Bloomberg'in derlediği</strong> tahminler Euro/dolarda paritenin bir süre daha yukarı yönlü devam edeceğine ilişkin beklentilere işaret ediyor. </p> <p><em>İşte yeni 10 Euro/dolar tahmini...</em></p>

Doların hızla değer kazanıp Euro'yu geçmesinin yankıları devam ediyor. Küresel piyasalarda olduğu gibi ihracatının önemli kısmını Avrupa Birliği'ne yapan Türkiye için de Euro/dolar paritesinin seyri kritik bir başlık olarak öne çıkıyor. 

Bloomberg'in derlediği tahminler Euro/dolarda paritenin bir süre daha yukarı yönlü devam edeceğine ilişkin beklentilere işaret ediyor. 

İşte yeni 10 Euro/dolar tahmini...

<p><strong>DZ Bank</strong></p> <p>Euro/dolarla ilgili en yeni tahmin veren kurumların başında DZ Bank geliyor. Bankanın yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 1,04. Yıl sonu için 1,07 seviyesini öngören banka 2023 yılının ilk çeyreğinde 1,08'lik tahminde bulundu. </p>

DZ Bank

Euro/dolarla ilgili en yeni tahmin veren kurumların başında DZ Bank geliyor. Bankanın yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 1,04. Yıl sonu için 1,07 seviyesini öngören banka 2023 yılının ilk çeyreğinde 1,08'lik tahminde bulundu. 

<p><strong>Swedbank</strong></p> <p>Swedbank'ın yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi parite yani 1 seviyesi. Yıl sonu için 1,02 seviyesini öngören banka 2023 yılının ilk çeyreğinde 1,08'lik, ikinci çeyreğinde 1,1'lik tahminde bulundu.</p>

Swedbank

Swedbank'ın yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi parite yani 1 seviyesi. Yıl sonu için 1,02 seviyesini öngören banka 2023 yılının ilk çeyreğinde 1,08'lik, ikinci çeyreğinde 1,1'lik tahminde bulundu.

<p><strong>Danske Bank</strong></p> <p>Danske Bank’ın yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 0,98. Yıl sonu için 0,96 seviyesini öngören banka 2023 yılının ilk çeyreği için 0,96'lık tahminini korudu. Danske’nin 2023’ün 2. çeyreği için beklentisi ise 0,95.</p>

Danske Bank

Danske Bank’ın yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 0,98. Yıl sonu için 0,96 seviyesini öngören banka 2023 yılının ilk çeyreği için 0,96'lık tahminini korudu. Danske’nin 2023’ün 2. çeyreği için beklentisi ise 0,95.

<p><strong>Rabobank</strong></p> <p>Rabobank’ın yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 1,03. Yıl sonu için 1,05 seviyesini öngören banka 2023 yılının ilk çeyreğinde 1,07'lik tahminde bulundu. Bankanın 2023 Euro/dolar tahmini 1,18.</p>

Rabobank

Rabobank’ın yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 1,03. Yıl sonu için 1,05 seviyesini öngören banka 2023 yılının ilk çeyreğinde 1,07'lik tahminde bulundu. Bankanın 2023 Euro/dolar tahmini 1,18.

<p><strong>ING </strong></p> <p>ING Financial Markets’in yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 1,05. Yıl sonu için 1,08 seviyesini öngören banka 2023 yılının ilk çeyreğinde 1,1'lik tahminde bulundu. Bankanın 2023 Euro/dolar tahmini 1,15.</p>

ING 

ING Financial Markets’in yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 1,05. Yıl sonu için 1,08 seviyesini öngören banka 2023 yılının ilk çeyreğinde 1,1'lik tahminde bulundu. Bankanın 2023 Euro/dolar tahmini 1,15.

<p><strong>Sumitomo Mitsui Trust Bank</strong></p> <p>Sumitomo Mitsui Trust Bank’ın yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 1,05. Yıl sonu için 1,09 seviyesini öngören banka 2023 yılının ilk ve 2. çeyreğinde 1,1'lik tahminde bulundu.</p>

Sumitomo Mitsui Trust Bank

Sumitomo Mitsui Trust Bank’ın yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 1,05. Yıl sonu için 1,09 seviyesini öngören banka 2023 yılının ilk ve 2. çeyreğinde 1,1'lik tahminde bulundu.

<p><strong>Westpac Banking</strong></p> <p>Westpac Banking’in Euro/dolar için yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 1,05 olurken son çeyrek için tahmini 1,09 olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk çeyreği için 1,11 ve 2. çeyreği için 1,13 seviyesini öngören bankanın 2023 tahmini 1,15.</p>

Westpac Banking

Westpac Banking’in Euro/dolar için yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 1,05 olurken son çeyrek için tahmini 1,09 olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk çeyreği için 1,11 ve 2. çeyreği için 1,13 seviyesini öngören bankanın 2023 tahmini 1,15.

<p><strong>BBVA</strong></p> <p>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’nın euro/dolar için yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 1,03 olurken son çeyrek için tahmini 1,02 olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk çeyreği için 1,02 ve 2. çeyreği için 1,05 seviyesini öngören bankanın 2023 tahmini 1,09.</p>

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’nın euro/dolar için yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 1,03 olurken son çeyrek için tahmini 1,02 olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk çeyreği için 1,02 ve 2. çeyreği için 1,05 seviyesini öngören bankanın 2023 tahmini 1,09.

<p><strong>Morgan Stanley</strong></p> <p>Morgan Stanley’nin yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 0,97 olurken son çeyrek için tahmini 0,99 olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk çeyreği için 1,01 ve 2. çeyreği için 1,03 seviyesini öngören bankanın 2023 Euro/dolar tahmini 1,08.</p>

Morgan Stanley

Morgan Stanley’nin yılın 3. çeyreğine ilişkin beklentisi 0,97 olurken son çeyrek için tahmini 0,99 olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk çeyreği için 1,01 ve 2. çeyreği için 1,03 seviyesini öngören bankanın 2023 Euro/dolar tahmini 1,08.

<p><strong>Nomura </strong></p> <p>Nomura Bank’ın yılın 3. ve 4. çeyreğine ilişkin beklentisi parite seviyesi. 2023 yılının ilk çeyreği için 1,01 ve 2. çeyreği için 1,04 seviyesini öngören bankanın 2023 Euro/dolar tahmini 1,08.</p>

Nomura 

Nomura Bank’ın yılın 3. ve 4. çeyreğine ilişkin beklentisi parite seviyesi. 2023 yılının ilk çeyreği için 1,01 ve 2. çeyreği için 1,04 seviyesini öngören bankanın 2023 Euro/dolar tahmini 1,08.

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