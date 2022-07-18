Euro/dolar için en yeni 10 tahmin
Doların hızla değer kazanıp Euro'yu geçmesinin yankıları devam ediyor. Küresel piyasalarda olduğu gibi ihracatının önemli kısmını Avrupa Birliği'ne yapan Türkiye için de Euro/dolar paritesinin seyri kritik bir başlık olarak öne çıkıyor.
Bloomberg'in derlediği tahminler Euro/dolarda paritenin bir süre daha yukarı yönlü devam edeceğine ilişkin beklentilere işaret ediyor.
İşte yeni 10 Euro/dolar tahmini...
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