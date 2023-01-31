EYT'de ayrıntılar belli oldu: Bayram ikramiyesi ve prim tablosu...
Merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Sadece EYT ile düzenlemelerin olduğu teklifin, hızlı bir şekilde komisyondan geçerek Meclis Genel Kurulu'na gelmesi planlanıyor.
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
Düzenleme 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak.
Akbaşoğlu, maaşların en düşük emekli maaşı olan 5 bin 500 liradan başlayacağını da söyledi.
Yasa düzenlemesi, çalışan emekli için 5 puan destek primi verilmesini ve emekli olanların 10 gün içerisinde tekrar işe başlaması halinde işverenlere yaklaşık 500 TL destek verilmesini de öngörüyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar, sigortalı çalışırken 8 Eylül 1999'daki bir yasal değişiklikten sonra emekli olma koşulları büyük oranda değişen kişilere deniyor.
Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999'dan önce olanları ve emekli olmak için gereken prim günü ve sigortalılık süresi şartını sağlamış olanlar, getirilen yaş zorunluluğu sebebiyle emekli olamamıştı.
NTV'nin haberine göre; SGK tarafından yayımlanan yıllara göre sigortalılık süresi ve prim gün sayılarıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak olan kişilerin yıllara göre prim sayıları belli oldu.
İşte EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama ekranı;
Peki EYT'liler emeklilere verilen bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi? Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayacak.
Emekli ikramiyesinin 20 Nisan'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.
Bu durumda başvurusunu hemen yapıp emekli olan EYT'liler önümüzdeki Ramazan Bayramı'dan itibaren ikramiye almaya başlayacak.
Emekli bayram ikramiyesi bir değişiklik olmazsa önceki yıllarda olduğu gibi 1100 lira.
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