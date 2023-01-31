EYT'de ayrıntılar belli oldu: Bayram ikramiyesi ve prim tablosu...

Akbaşoğlu, maaşların en düşük emekli maaşı olan 5 bin 500 liradan başlayacağını da söyledi.

Yasa düzenlemesi, çalışan emekli için 5 puan destek primi verilmesini ve emekli olanların 10 gün içerisinde tekrar işe başlaması halinde işverenlere yaklaşık 500 TL destek verilmesini de öngörüyor.