ABD ekonomisinin geleceğini dünya devleri yorumladı! İşte Fed kararları ile faizin düşeceği o seviye...

CITIGROUP

Citi ekonomistleri Veronica Clark ve Andrew Hollenhorst, bu yıl için 75 baz puanlık indirim öngörülerini sürdürüyor. Bu da kasımda 50, Aralık'ta ise 25 baz puanlık bir indirim anlamına geliyor. Banka, 2025'te daha fazla 25 baz puanlık indirimler bekleyerek nihai faiz oranının yüzde 3-3.25 aralığında olacağını tahmin ediyor.