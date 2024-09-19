Son Dakika... Fed beklenen indirimi duyururken TCMB'nin bekleyişi 19 aya çıktı...

Yayınlanma: 19.09.2024 - 14:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 15:05

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 54 ay aradan sonra 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından karışık bir seyir izlenirken bugün gözler, yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. TCMB'nin faizi son kez düşürdüğü tarih ise 2023 Şubat'tı. Bu tarihte politika faizi 9 seviyesinden 8.5'e çekilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı.

Alınan bu kararla birlikte Merkez Bankası politika faizinde son 19 ay boyunca düşüş gerçekleşmedi. Politika faizi en yüksek seviyesi olan 50 puanı Mart 2024'te görmesinin ardından bu yana değişmedi ve 6 ay boyunca sabit kalmış oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Dolar/TL, dün dar bantta hareket ederek 34,0763'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 34,0640 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurtiçinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurtdışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararı, ABD'de cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Uzmanlar yılın son ayında veya en geç 2025 ilk çeyreğinde faiz indirimi sürecinin başlamasını bekliyordu. Bankacılık sektörü ise bu beklentiyi standart TL mevduat faizleriyle fiyatlıyor.

Yılın ilk yarısında mevduatlara yüzde 50’nin üzerinde faiz veren bankacılık sektöründe artık bu faizlerin verilmediği de gözleniyor.

TCMB'den yapılan açıklamada ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği belirtildi.

Markez Bankası açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir."

''SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEK''

Para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtilerek, "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

''ORTA VADEDE YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ''

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda da parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği işaret edilerek, şöyle denildi:

"Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

MEVDUAT FAİZLERİ 32'YE KADAR GERİLEDİ

Yılın ilk yarısında yüzde 50'yi aşan bankaların faiz oranları yaz aylarından sonra inişe geçti. Haziran sonunda 6 aya kadar vadede standart TL mevduatı yüzde 47, 6 ay-1 yıl arası ise yüzde 43,5’e indi.

Şu sıralarda ise 1 yıla kadar vadeli mevduat yüzde 32-30 bandına kadar inmiş durumda.