G20 Ülkelerinde enflasyon oranları

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 07:00
<p>Dünya ciddi bir enflasyon sıkıntısı ile mücadele ediyor.  Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, enerji bağımlılıklarıyla birlikte bu enflasyonun etkilerini bazı ülkelere göre daha fazla hissedebiliyorlar.</p> <p>Türkiye, G20 ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke oldu.</p> <p><em><strong>tradingeconomics.com'da yer alan verilere göre,</strong> </em>işte G20 Ülkelerinin enflasyon oranları...</p>

Dünya ciddi bir enflasyon sıkıntısı ile mücadele ediyor.  Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, enerji bağımlılıklarıyla birlikte bu enflasyonun etkilerini bazı ülkelere göre daha fazla hissedebiliyorlar.

Türkiye, G20 ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke oldu.

tradingeconomics.com'da yer alan verilere göre, işte G20 Ülkelerinin enflasyon oranları...

<p><strong>Çin: </strong>Yüzde 2.5</p>

Çin: Yüzde 2.5

<p><strong>Japonya:</strong> Yüzde 3.0</p>

Japonya: Yüzde 3.0

<p><strong>Suudi Arabistan</strong>: Yüzde 3.0</p>

Suudi Arabistan: Yüzde 3.0

<p><strong>Fransa:</strong> Yüzde 5.6</p>

Fransa: Yüzde 5.6

<p><strong>Güney Kore:</strong> Yüzde 5.7</p>

Güney Kore: Yüzde 5.7

<p><strong>Endonezya:</strong> Yüzde 6.0</p>

Endonezya: Yüzde 6.0

<p><strong>Avustralya:</strong> Yüzde 6.1</p>

Avustralya: Yüzde 6.1

<p><strong>Kanada:</strong> Yüzde 7.0</p>

Kanada: Yüzde 7.0

<p><strong>Hindistan:</strong> Yüzde 7.0</p>

Hindistan: Yüzde 7.0

<p><strong>Güney Afrika:</strong> Yüzde 7.6</p>

Güney Afrika: Yüzde 7.6

<p><strong>Amerika Birleşik Devleti:</strong> Yüzde 8.3</p>

Amerika Birleşik Devleti: Yüzde 8.3

<p><strong>Meksika:</strong> Yüzde 8.7</p>

Meksika: Yüzde 8.7

<p><strong>Brezilya:</strong> Yüzde 8.7</p>

Brezilya: Yüzde 8.7

<p><strong>İtalya:</strong> Yüzde 8.9</p>

İtalya: Yüzde 8.9

<p><strong>İngiltere:</strong> Yüzde 9.9</p>

İngiltere: Yüzde 9.9

<p><strong>Almanya:</strong> Yüzde 10.0</p>

Almanya: Yüzde 10.0

<p><strong>Euro bölgesi:</strong> Yüzde 10.0</p>

Euro bölgesi: Yüzde 10.0

<p><strong>Rusya:</strong> Yüzzde 14.3</p>

Rusya: Yüzzde 14.3

<p><strong>Arjantin:</strong> Yüzde 78.5</p>

Arjantin: Yüzde 78.5

<p><strong>Türkiye:</strong> Yüzde 83.5</p>

Türkiye: Yüzde 83.5

enflasyon tüik G20 ülkeleri

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