G20 Ülkelerinde enflasyon oranları
Dünya ciddi bir enflasyon sıkıntısı ile mücadele ediyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, enerji bağımlılıklarıyla birlikte bu enflasyonun etkilerini bazı ülkelere göre daha fazla hissedebiliyorlar.
Türkiye, G20 ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke oldu.
tradingeconomics.com'da yer alan verilere göre, işte G20 Ülkelerinin enflasyon oranları...
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