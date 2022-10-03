Son dakika... TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 10:01

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon 16 aydır aralıksız yükselmeye devam ediyor.

Enflayson eylülde aylık yüzde 3,08 yıllık ise yüzde 83,45 arttı. Gıda enflasyonu ise 3 haneli rakamlara biraz daha yaklaştı. Asgari ücretlilerinin, alt gelir gruplarının en önemli gider kalemlerinden birini oluşturan gıda enflasyonu yıllık yüzde 93,05 oldu. Gıda enflayonu ağustosta yüzde 90,25’ti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ KONUTTA

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,99 ile konut oldu.

ENAG’A GÖRE YILLIK YÜZDE 186

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

ENAG verilerine göre ise, aylık bazda yüzde 5.30 arttı. Eylül 2022, ENAGrup TÜFE seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri aşağıdaki tabloda birlikte gösterilmiştir.

EN FAZLA YÜKSELİŞ SAĞLIKTA

Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış eksi yüzde 1.60 ile Ulaştırma en fazla yükseliş ise yüzde 26.05 ile Sağlık kaleminde gerçekleşmiştir.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası (İTO) da İstanbul enflasyon oranını açıkladı. İTO'ya göre ise İstanbul'da toptan fiyatlar eylül ayında yıllık bazda yüzde 107.42 oranında arttı. Bu oran en son Aralık 1997'de 102.83 ölçülmüştü.

'EPİSTOMOLOJİK BİR KOPUŞ'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde yaptığı konuşma gündeme oturmuş ve mizah konusu olmuştu. Nebati, AKP'nin ekonomi politikalarına ilişkin şu cümleleri sarf etmişti:

"Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır."