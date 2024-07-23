Garsonluktan biriktirdiği parayla kendi kafesini açtı

"KAFEMDE RENKLERİ, DESENLERİ BEN SEÇİYORUM, BEN BOYUYORUM"

Hayalindeki kafedeki çalışmaları hakkında bilgiler veren Ayşe Janves Batur, “Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Çok eski bir hayalimdi. Hem kafe açmak, hem makarna işi yapmak. Bununla birlikte biraz birikimin vardı, üniversitede aldığım bursun bir kısmını buna ekledim. O birikimimi bu şekilde değerlendirmeye karar verdim. Ben üniversiteden mezun olunca araya pandemi girdi. Ben pandeminden dolayı işimden çıkmak zorunda kaldım. Bu sebeplerle hayalimi birkaç sene ertelemek zorunda kaldım. Kafemde renkleri, desenleri ben seçiyorum, ben boyuyorum. Duvarlarda raf vardı. Bunları söktük ve sedir yaptık. Buralarda çoğu malzeme yine kafenin içinden çıkan malzemelerle yapıldı. Buradaki kullanılacak malzemeleri, büyüterek, küçülterek, keserek değerlendirdim. Şu an garson yok. Arkadaşlarım yardım ediyor. Herhangi bir çalışanım şu an için yok. Hayalim burasının büyümesi ve daha güzel bir yer olması. Çok fazla eklemek istediklerim var. Umarım onları da yapabilirim” dedi.