Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

12 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 12 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2024 Perşembe, 09:20
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 12 Aralık 2024 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 37 TL

Çeyrek altın: 5 bin 13 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 974 TL

Ons altın: 2 bin 710 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Tam altın: 19 bin 856 TL

Yarım altın: 10 bin 25 TL

Gremse altın: 49 bin 792 TL

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