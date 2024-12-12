Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…
12 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 12 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 12 Aralık 2024 Perşembe...
Gram altın: 3 bin 37 TL
Çeyrek altın: 5 bin 13 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 974 TL
Ons altın: 2 bin 710 dolar
Tam altın: 19 bin 856 TL
Yarım altın: 10 bin 25 TL
Gremse altın: 49 bin 792 TL
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