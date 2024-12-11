Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

11 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 11 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2024 Çarşamba, 09:34
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 11 Aralık 2024 Çarşamba...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 20 TL

Çeyrek altın: 4 bin 997 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 912 TL

Ons altın: 2 bin 696 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin TL

Gremse altın: 49 bin 478 TL

Tam altın: 19 bin 730 TL

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