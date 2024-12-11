Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…
11 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 11 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 11 Aralık 2024 Çarşamba...
Gram altın: 3 bin 20 TL
Çeyrek altın: 4 bin 997 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 912 TL
Ons altın: 2 bin 696 dolar
Yarım altın: 10 bin TL
Gremse altın: 49 bin 478 TL
Tam altın: 19 bin 730 TL
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