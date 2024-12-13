Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne geçen gün yaşanan düşüşün artından yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 13 Aralık 2024 Cuma...