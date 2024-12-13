Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

13 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 13 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2024 Cuma, 09:15
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne geçen gün yaşanan düşüşün artından yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 13 Aralık 2024 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 22 TL

Çeyrek altın: 5 bin 11 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 962 TL

Ons altın: 2 bin 688 TL

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 20 TL

Tam altın: 19 bin 899 TL

Gremse altın: 49 bin 900 TL

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