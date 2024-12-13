Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…
13 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 13 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne geçen gün yaşanan düşüşün artından yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 13 Aralık 2024 Cuma...
Gram altın: 3 bin 22 TL
Çeyrek altın: 5 bin 11 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 962 TL
Ons altın: 2 bin 688 TL
Yarım altın: 10 bin 20 TL
Tam altın: 19 bin 899 TL
Gremse altın: 49 bin 900 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Rus basını yazdı: Esad ailesini Rusya'da neler bekliyor?
- Türkiye'nin 'konumu' hakkında açıklama
- Esad'a ikinci darbe
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış!
- Kalın Colani'nin yolcusu!
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- Naci Görür'den korkutan uyarı
- Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt verdi
- Kurum, şişeyi elinin tersiyle fırlattı
- 21 kişinin daha hastanelik olduğu ortaya çıktı