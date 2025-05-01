Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor: Düşüş ne zaman sona erecek?

Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:29

Güncelleme: 01.05.2025 - 10:29

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın, yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 3 bin 220 dolara geriledi. Ons altında yaşanan gerilemelerin etkisiyle gram altında da düşüşler gözleniyor. Bu geri çekilmelere rağmen, küresel ölçekte önde gelen bankalar altının uzun vadede yükselişini sürdüreceği beklentisini koruyor.

DUDAK UÇUKLATAN TAHMİN

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu altın tahmininde güncellemeye gitti. Daha önce ons altın için 3 bin 300 dolar hedefi açıklayan banka, yeni raporunda bu tahmini 3 bin 700 dolara çıkardı. Analistler, kısa vadeli dalgalanmaların yanıltıcı olabileceğini ve altın yatırımlarında uzun vadeli bir bakış açısının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

DİĞER BANKALAR DA REVİZE ETTİ

Goldman Sachs’ın ardından diğer büyük yatırım bankaları da tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. UBS, ons altın beklentisini 3 bin 500 dolara yükseltti. Commerzbank 3 bin dolar, Deutsche Bank 3 bin 139 dolar, HSBC 3 bin 15 dolar, Bank of America 3 bin 63 dolar ve Citi ise 3 bin 500 dolar hedef belirledi. Bankalar, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların altını destekleyeceğini öngörüyor.

Altındaki mevcut düşüş, ABD dolarının güçlenmesi ve faiz beklentilerinin etkisiyle gerçekleşiyor. Ancak uzmanlara göre, jeopolitik riskler ile merkez bankalarının artan altın talebi, fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket etmesine yol açabilir. Türkiye’de gram altının fiyatı ise ons altın ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak dalgalanıyor.