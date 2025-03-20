Merkez Bankası rezervlerinde son durum: Döviz ve altın varlıklarında artış

Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:56

Güncelleme: 20.03.2025 - 14:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık rezerv verilerini yayımladı.

TCMB döviz rezervleri 8 yılı aşan bir süre sonra ilk kez çıktığı 173 milyar doların üzerinde kalamamıştı.

TCMB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, 14 Mart haftasında toplam rezervler 1 milyar 167 milyon dolar artarak 169,9 milyar dolardan 171,1 milyar dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri bu dönemde 97 milyar 69 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, altın rezervleri ise 74 milyar 13 milyon dolara çıktı.