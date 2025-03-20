Merkez Bankası rezervlerinde son durum: Döviz ve altın varlıklarında artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haftalık verilerine göre toplam rezervlerde artış yaşandı. Brüt döviz rezervleri yükselirken altın rezervlerinde de artış görüldü.

Merkez Bankası rezervlerinde son durum: Döviz ve altın varlıklarında artış
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık rezerv verilerini yayımladı.

TCMB döviz rezervleri 8 yılı aşan bir süre sonra ilk kez çıktığı 173 milyar doların üzerinde kalamamıştı.

TCMB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, 14 Mart haftasında toplam rezervler 1 milyar 167 milyon dolar artarak 169,9 milyar dolardan 171,1 milyar dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri bu dönemde 97 milyar 69 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, altın rezervleri ise 74 milyar 13 milyon dolara çıktı.


Etiketler: #altın #döviz #TCMB #rezerv

İlgili Haberler

TCMB açıkladı: Ocak ayında cari açıkta büyük artış!

TCMB açıkladı: Ocak ayında cari açıkta büyük artış!
TCMB 3 ödeme şirketinin faaliyetini durdurdu!

TCMB 3 ödeme şirketinin faaliyetini durdurdu!
Ünlü piyasa stratejistinden TCMB uyarısı: Politika faizi yeniden yükseltilebilir!

Ünlü piyasa stratejistinden TCMB uyarısı: Politika faizi yeniden yükseltilebilir!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler