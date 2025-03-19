Borsa günü sert düşüşle tamamladı: 10 binin altına düştü

Yayınlanma: 19.03.2025 - 18:35

Güncelleme: 19.03.2025 - 18:35

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasetçi, iş adamı ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla gözaltı Borsa İstanbul'da deprem etkisi yarattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,72 değer kaybederek 9 bin 860,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 941,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 171 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 9,88, holding endeksi ise yüzde 8,37 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,98 ile iletişim oldu.

İKİ KEZ DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

Bu arada, Borsa İstanbul'da bugün iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Yurtiçinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Analistler, yarın yurtiçinde işsizlik oranı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurtdışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

BoE'nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9 bin 700 ve 9 bin 600 seviyelerinin destek, 10 bin ve 10 bin 100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.