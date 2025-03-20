İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası altında yükseliş sürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…
20 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 20 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 20 Mart 2025 Perşembe...
FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ FİYATLARI YÜKSELTTİ
Altın, Fed'in bu yıl iki olası faiz indirimine gitme beklentisinin sürdüğüne işaret etmesiyle yeni bir zirve yaptı. Devam eden jeopolitik ve ekonomik gerilimlerin güvenli liman talebini artırdığı ortamda ons altın 3056,19 dolara kadar yükseldi.
Spot piyasada altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,14 artışla 3 bin 51 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Altın fiyatı bu hafta yüzde 2,26, ay başından bu yana yüzde 6,91 ve yıl başından bu yana yüzde 16,3 yükseldi.
Heraeus Metals Hong Kong Ltd. genel müdürü Dick Poon, altının “birçok belirsiz piyasa durumu, jeopolitik gerilimler, zayıflayan ABD doları ve faiz oranlarının daha sonra düşürüleceği beklentileri” tarafından yönlendirildiğini söyledi.
OCBC FX stratejisti Christopher Wong da “Şimdilik, altının güvenli bir liman ve enflasyondan korunma aracı olarak cazibesi, bu jeopolitik endişeler ve tarife belirsizliği ışığında daha da güçlendi. Altının görünümü konusunda yapıcı olmaya devam ediyoruz” dedi.
ABC Refinery kurumsal piyasalar küresel başkanı Nicholas Frappell, “Altının ilk çeyrekteki çok iyi performansı göz önüne alındığında, bir düzeltmenin söz konusu olmadığını düşünüyorum. Ancak, şimdiye kadar düzeltmeler nispeten kısa sürdü ve iyi fiyatlandı. 3.090-3.100 dolar arasında bir direnç görülebilir” değerlendirmesini yaptı.
İMAMOĞLU'NA GÖZALTI KARARI FİYATLARI UÇURDU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişiye verilen gözaltı kararının ardından güne 3 bin 577 TL seviyesinde başlayan gram altın saat 10.41'de 4 bin TL seviyesini aşarak 4 bin 1 TL'yi gördü. Zirve seviyesinin ardından düşüşe geçen altın 3 bin 717 seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın: 3 bin 717 TL
Çeyrek altın: 6 bin 146 TL
Cumhuriyet altını: 24 bin 482 TL
Ons altın: 3 bin 49 dolar
Yarım altın: 12 bin 293 TL
Tam altın: 24 bin 100 TL
Gremse altın: 60 bin 579 TL
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