Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: O seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…
22 Nisan 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 22 Nisan 2025 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 22 Nisan 2025 Salı...
ABD Başkanı Donald Trump’ın Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı eleştirmesinin ardından artan ekonomik belirsizlik, altın fiyatlarını bugün yeniden rekor seviyelere taşıdı. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına yönelmesi, değerli metalin değerini daha da yükseltti.
TRUMP’TAN FED’E YENİDEN TEPKİ
ABD Başkanı Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada ekonomide olası bir yavaşlamaya dikkat çekerek Fed’den faiz indirimi talep etti. Powell’ın faizleri sabit tutma politikasını eleştiren Trump, gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisi netleşmeden faizlerin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.
YATIRIMCILAR ABD PİYASALARINA TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Trump-Powell gerilimi ve ticaret savaşlarına dair endişeler, yatırımcıları ABD varlıklarından uzaklaştırıyor. Doların zayıflığı da altını daha cazip hale getiriyor” ifadelerini kullandı.
UZMANLAR KISA VADELİ DÜZELTME BEKLİYOR
Waterer, “Altının bu ay gösterdiği hızlı yükseliş, kısa vadeli bir düzeltmeye yol açabilir. Ancak ekonomik belirsizlikler sürdükçe yatırımcıların düşüşlerde altına yeniden ilgi göstermesi bekleniyor” dedi.
DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM NE?
Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 32,57 dolara gerilerken, platin yüzde 0,3 artışla 964,78 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 1,3 yükselerek 939,50 dolardan işlem gördü.
22 NİSAN 2025 SALI ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 291 TL
Çeyrek altın: 7 bin 115 TL
Cumhuriyet altını: 28 bin 351 TL
Ons altın: 3 bin 484 dolar
Yarım altın: 14 bin 230 TL
Tam altın: 27 bin 704 TL
Gremse altın: 69 bin 474 TL
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