Altında yeni haftada yeni rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…
21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 21 Nisan 2025 Pazartesi...
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
Dolar endeksinin üç yılın en düşük seviyesine inmesi altının diğer para birimlerine göre daha cazip hale gelmesini sağladı. Bu da fiyatların yükselmesine neden oldu.
PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLANIYOR
IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “ABD’nin ticaret politikaları ve stagflasyon endişeleri jeopolitik riskleri artırıyor. Aynı zamanda merkez bankalarının güçlü alım iştahı, altın fiyatları için önemli bir destek” açıklamasını yaptı.
ABD'DE POWELL KRİZİ
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ekibiyle birlikte Powell’ı görevden almanın mümkün olup olmadığını araştırdığı bildiriliyor.
RUSYA-UKRAYNA ATEŞKESİ İHLAL EDİLDİ
Paskalya nedeniyle ilan edilen tek günlük ateşkes tarafların birbirini binlerce ihlalle suçlamasıyla bozuldu. Kremlin ateşkesin uzatılmasına yönelik herhangi bir emir verilmediğini açıkladı.
YATIRIMCILARIN GÜVENLİ LİMANI ALTIN
Bu gelişmeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Uzmanlar, altının kısa vadede aşırı alım bölgesine girdiğini belirtse de sıradaki hedefin 3 bin 500 dolar seviyesi olabileceğini ifade ediyor.
Gram altın: 4 bin 157 TL
Çeyrek altın: 6 bin 908 TL
Cumhuriyet altını: 27 bin 527 TL
Ons altın: 3 bin 377 dolar
Yarım altın: 13 bin 815 TL
Tam altın: 26 bin 985 TL
Gremse altın: 67 bin 671 TL
DİĞER METALLERDE DURUM NE?
Gümüş: Spot fiyat yüzde 0,3 artışla 32,66 dolar
Platin: Yüzde 0,3 artışla 969,68 dolar
Paladyum: Yüzde 0,3 düşüşle 959,43 dolar
İlgili Haberler
- Merkez Bankası faiz kararının piyasalara etkisi ne oldu? Borsa, dolar, altın...
- Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…
- Gram altında rekor üstüne rekor: O seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC'nin yeni anketinde çarpıcı sonuç!
- Ankara'da sosyal medyada gündem olan düğün
- Erdoğan'a yapılan sunumunun ayrıntıları ortaya çıktı
- Türkiye'nin konuştuğu o çiftçiden yeni açıklama
- Bülent Arınç'tan 'İmamoğlu' çıkışı
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Eski Meclis Başkanvekili'nin eşi katledildi!
- Fenerbahçe, Kayserispor karşısında son dakikada yıkıldı!
- Bakan Şimşek uyardı: 40 bin kişi listede...
- Kardeşi, Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı