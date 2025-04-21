Altında yeni haftada yeni rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altında yeni haftada yeni rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Haber Merkezi
21 Nisan 2025 Pazartesi, 09:42
Altında yeni haftada yeni rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 21 Nisan 2025 Pazartesi...

Altında yeni haftada yeni rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar endeksinin üç yılın en düşük seviyesine inmesi altının diğer para birimlerine göre daha cazip hale gelmesini sağladı. Bu da fiyatların yükselmesine neden oldu. 

Altında yeni haftada yeni rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLANIYOR

IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “ABD’nin ticaret politikaları ve stagflasyon endişeleri jeopolitik riskleri artırıyor. Aynı zamanda merkez bankalarının güçlü alım iştahı, altın fiyatları için önemli bir destek” açıklamasını yaptı.

Altında yeni haftada yeni rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ABD'DE POWELL KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ekibiyle birlikte Powell’ı görevden almanın mümkün olup olmadığını araştırdığı bildiriliyor.

Altında yeni haftada yeni rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

RUSYA-UKRAYNA ATEŞKESİ İHLAL EDİLDİ

Paskalya nedeniyle ilan edilen tek günlük ateşkes tarafların birbirini binlerce ihlalle suçlamasıyla bozuldu. Kremlin ateşkesin uzatılmasına yönelik herhangi bir emir verilmediğini açıkladı.

Altında yeni haftada yeni rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

YATIRIMCILARIN GÜVENLİ LİMANI ALTIN

Bu gelişmeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Uzmanlar, altının kısa vadede aşırı alım bölgesine girdiğini belirtse de sıradaki hedefin 3 bin 500 dolar seviyesi olabileceğini ifade ediyor.

Altında yeni haftada yeni rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 4 bin 157 TL

Çeyrek altın: 6 bin 908 TL

Cumhuriyet altını: 27 bin 527 TL

Ons altın: 3 bin 377 dolar

Altında yeni haftada yeni rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 13 bin 815 TL

Tam altın: 26 bin 985 TL

Gremse altın: 67 bin 671 TL

Altında yeni haftada yeni rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

DİĞER METALLERDE DURUM NE?

Gümüş: Spot fiyat yüzde 0,3 artışla 32,66 dolar

Platin: Yüzde 0,3 artışla 969,68 dolar

Paladyum: Yüzde 0,3 düşüşle 959,43 dolar

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