Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…
30 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 30 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 30 Aralık 2024 Pazartesi...
Gram altın: 2 bin 978 TL
Çeyrek altın: 4 bin 949 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 725 TL
Ons altın: 2 bin 625 dolar
Yarım altın: 9 bin 900 TL
Tam altın: 20 bin 243 TL
Gremse altın: 48 bin 961 TL
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