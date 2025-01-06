Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…
6 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 6 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 6 Ocak 2025 Pazartesi...
Gram altın: 2 bin 999 TL
Çeyrek altın: 4 bin 987 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 862 TL
Ons altın: 2 bin 640 dolar
Yarım altın: 9 bin 969 TL
Tam altın: 19 bin 822 TL
Gremse altın: 49 bin 709 TL
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