Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

6 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 6 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2025 Pazartesi, 09:18
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 6 Ocak 2025 Pazartesi...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 999 TL

Çeyrek altın: 4 bin 987 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 862 TL

Ons altın: 2 bin 640 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 969 TL

Tam altın: 19 bin 822 TL

Gremse altın: 49 bin 709 TL

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