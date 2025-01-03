Dolar iki yılın zirvesine yaklaşıyor: Piyasalar ve hisse senetleri baskı altında!

Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:10

Güncelleme: 03.01.2025 - 15:10

ABD ve diğer ülkeler arasındaki büyüme farkının genişlemesi beklentisiyle dolar, bir grup emsali karşısında iki yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. Çin’in mavi çip endeksi ise 2022’den bu yana en büyük haftalık kaybını yaşayarak yatırımcıları endişelendirdi.

DOLARIN GÜCÜ ARTIYOR

Dolar endeksi, Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Euro, 1,02 dolar seviyelerine kadar gerilerken, sterlin ve Japon yeni de değer kaybetti. ABD Hazine tahvillerindeki getiriler hafif düşüş gösterse de dolar, diğer bölgelerdeki büyüme endişeleriyle güçlü durmaya devam ediyor.

AVRUPA VE ÇİN BASKI ALTINDA

Avrupa’da gaz fiyatlarının yükselmesi ve enerji arzındaki sorunlar, hisse senetlerini olumsuz etkiledi. Çin’de büyüme kaygıları yatırımcıların kararlarını şekillendirirken, ülkenin mavi çip endeksi yüzde 5’in üzerinde değer kaybıyla zayıfladı. Çin yuanı da dolar karşısında 14 ayın en düşük seviyesine geriledi.

HİSSE SENETLERİNDE DALGALANMA

ABD ve Avrupa’da hisse senetleri değer kaybederken, bazı Asya piyasaları toparlanma sinyalleri verdi. Emtia piyasasında petrol ve altın fiyatlarında yatay bir seyir izlendi. Analistler, doların gücünün ve tahvil getirilerinin hisse senetleri üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini belirtiyor. Yatırımcılar, mevcut ekonomik gelişmeler ışığında daha istikrarlı bir piyasa ortamı bekliyor.