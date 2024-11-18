Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle yükseliyor. Yeni haftada yükselen ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 585 dolar seviyelerinde bulunurken diğer altın türlerinde fiyatlandırmalar ne kadar?