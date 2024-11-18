Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…
7 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle yükseliyor. Yeni haftada yükselen ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 585 dolar seviyelerinde bulunurken diğer altın türlerinde fiyatlandırmalar ne kadar?
Gram altın: 2 bin 863 TL
Çeyrek altın: 4 bin 947 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 702 TL
Yarım altın: 9 bin 882 TL
Gremse altın: 48 bin 924 TL
Tam altın: 19 bin 509 TL
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