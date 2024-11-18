Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

7 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2024 Pazartesi, 09:48
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle yükseliyor. Yeni haftada yükselen ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 585 dolar seviyelerinde bulunurken diğer altın türlerinde fiyatlandırmalar ne kadar?

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 863 TL

Çeyrek altın: 4 bin 947 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 702 TL

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 882 TL

Gremse altın: 48 bin 924 TL

Tam altın: 19 bin 509 TL

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