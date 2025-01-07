Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

7 Ocak 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ocak 2025 Salı altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2025 Salı, 09:33
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 7 Ocak 2025 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 995 TL

Çeyrek altın: 4 bin 991 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 889 TL

Ons altın: 2 bin 639 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 982 TL

Tam altın: 19 bin 669 TL

Gremse altın: 49 bin 323 TL

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