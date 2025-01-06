Sahte altınla 60 bin TL'lik vurgun! Kuyumcuları dolandırdılar, otel odasında yakalandılar

Antalya’da 7 farklı kuyumcuya toplam 60 bin TL değerinde sahte gram altın sattıkları tespit edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sahte altınla 60 bin TL'lik vurgun! Kuyumcuları dolandırdılar, otel odasında yakalandılar
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:16

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa ilçesindeki kuyumcuların sahte altın satışı yapan kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada şüphelilerin S.K., A.E.K. ve M.Ç. olduğu belirlendi. Kaldıkları otel odasında yakalanan şüphelilerin 7 farklı kuyumcuya toplam 60 bin TL karşılığında sahte gram altın sattıkları tespit edildi.

3 TUTUKLAMA

Yapılan aramalarda; 195 bin TL ve 87 gram sahte altın, cep telefonları ile dijital materyaller ele geçirildi. Dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Antalya #Kuyumcu

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