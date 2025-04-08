Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…
8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI DÖRT HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Altın fiyatları, ABD ve önemli ticaret ortakları arasındaki küresel ticaret savaşına ilişkin artan endişelerin yatırımcıların güvenli liman varlıklarına olan iştahını artırmasıyla, bir önceki seansta ulaştığı yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesinden toparlandı.
Spot altın yüzde 0,57 artışla ons başına 2 bin 999 dolar oldu. Külçe altın pazartesi günü 2 bin 972 dolar ile 13 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.
TRUMP'IN POLİTİKALARI KORKULARI ARTIRDI
ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü Çin'e yönelik gümrük vergisi tehditlerini artırırken, Avrupa Birliği misilleme vergileri için planlarını açıkladı ve küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebilecek uzun süreli bir ticaret savaşı korkularını derinleştirdi.
Reliance Securities'in kıdemli analisti Jigar Trivedi, “Ticaret savaşının tırmanması küresel bir durgunluğu tetikleyebilir ve bu da güvenli liman talebini artırıyor. Önceki seanslarda gerilemesine rağmen altın hala güçlü ve yükseliş eğilimini sürdürmeli” dedi.
Analistler destek seviyesi olarak 2 bin 950 doları işaret ediyorlar. Düzeltmenin devam etmesi halinde düşüş 2 bin 831 dolara doğru devam edebilir. Yukarı hareketlerde ise direnç 3 bin 49 dolarda.
Piyasalar çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın son politika toplantısının tutanaklarını yakından takip edecek.
Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…
Gram altın: 3 bin 661 TL
Çeyrek altın: 6 bin 190 TL
Cumhuriyet altını: 24 bin 620 TL
Ons altın: 2 bin 999 dolar
Yarım altın: 12 bin 357 TL
Tam altın: 24 bin 673 TL
Gremse altın: 61 bin 872 TL
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