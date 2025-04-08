Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları...

Haber Merkezi
08 Nisan 2025 Salı, 09:30
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 7 Kasım 2024 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI DÖRT HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Altın fiyatları, ABD ve önemli ticaret ortakları arasındaki küresel ticaret savaşına ilişkin artan endişelerin yatırımcıların güvenli liman varlıklarına olan iştahını artırmasıyla, bir önceki seansta ulaştığı yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesinden toparlandı.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Spot altın yüzde 0,57 artışla ons başına 2 bin 999 dolar oldu. Külçe altın pazartesi günü 2 bin 972 dolar ile 13 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

TRUMP'IN POLİTİKALARI KORKULARI ARTIRDI

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü Çin'e yönelik gümrük vergisi tehditlerini artırırken, Avrupa Birliği misilleme vergileri için planlarını açıkladı ve küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebilecek uzun süreli bir ticaret savaşı korkularını derinleştirdi.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Reliance Securities'in kıdemli analisti Jigar Trivedi, “Ticaret savaşının tırmanması küresel bir durgunluğu tetikleyebilir ve bu da güvenli liman talebini artırıyor. Önceki seanslarda gerilemesine rağmen altın hala güçlü ve yükseliş eğilimini sürdürmeli” dedi.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Analistler destek seviyesi olarak 2 bin 950 doları işaret ediyorlar. Düzeltmenin devam etmesi halinde düşüş 2 bin 831 dolara doğru devam edebilir. Yukarı hareketlerde ise direnç 3 bin 49 dolarda.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Piyasalar çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın son politika toplantısının tutanaklarını yakından takip edecek.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 661 TL

Çeyrek altın: 6 bin 190 TL

Cumhuriyet altını: 24 bin 620 TL

Ons altın: 2 bin 999 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 12 bin 357 TL

Tam altın: 24 bin 673 TL

Gremse altın: 61 bin 872 TL

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