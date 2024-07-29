Herkes yararlanamayacak! Memura ikramiye kararı

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2024 Pazartesi, 12:36
Herkes yararlanamayacak! Memura ikramiye kararı

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL'ye çıkaran kanun teklifi görüşmelerinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişiklikler yapıldı.

Herkes yararlanamayacak! Memura ikramiye kararı

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığına göre, kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma koşulunu hizmet kolunda yüzde 1 barajını aşan sendikalarla sınırlayan toplu sözleşme hükmü Danıştay tarafından iptal edilince kanun çıkarılarak, baraj koşulu da yüzde 2’ye yükseltilmişti. 

Herkes yararlanamayacak! Memura ikramiye kararı

Ancak Anayasa Mahkemesi ocak ayında verdiği kararla, düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Herkes yararlanamayacak! Memura ikramiye kararı

Kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında yüzde 1 barajını aşan sendika üyesi memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesine ilişkin madde eklendi. Muhalefetin itirazları üzerine Genel Kurul’da değişiklik yapıldı. 

Herkes yararlanamayacak! Memura ikramiye kararı

SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN YARARLANAMAYACAK

Buna göre, halen yürürlükte bulunan toplu sözleşme ile belirlenen 707 gösterge karşılığı ikramiyeden sendika üyesi olan tüm memurlar yararlanacak. 

Herkes yararlanamayacak! Memura ikramiye kararı

Sadece sendika üyesi olmayan memurlar ikramiyeden yararlanamayacak.

Herkes yararlanamayacak! Memura ikramiye kararı

Kamu görevlileri arasında toplu sözleşme ikramiyeleri konusunda ayrımdan vazgeçildi. Böylece her ay 707 gösterge karşılığı toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. 

Herkes yararlanamayacak! Memura ikramiye kararı

Kanunun Resmi Gazete’de yayımını izleyen tarihten itibaren sendika üyesi tüm memurlara 2024 yılı için her ay 641,81 TL ödeme yapılacak.

Herkes yararlanamayacak! Memura ikramiye kararı

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,  sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağladıklarını hatırlattı.

Herkes yararlanamayacak! Memura ikramiye kararı

Bu kazanımın CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun."

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