Herkes yararlanamayacak! Memura ikramiye kararı
En düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL'ye çıkaran kanun teklifi görüşmelerinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişiklikler yapıldı.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığına göre, kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma koşulunu hizmet kolunda yüzde 1 barajını aşan sendikalarla sınırlayan toplu sözleşme hükmü Danıştay tarafından iptal edilince kanun çıkarılarak, baraj koşulu da yüzde 2’ye yükseltilmişti.
Ancak Anayasa Mahkemesi ocak ayında verdiği kararla, düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.
Kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında yüzde 1 barajını aşan sendika üyesi memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesine ilişkin madde eklendi. Muhalefetin itirazları üzerine Genel Kurul’da değişiklik yapıldı.
SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN YARARLANAMAYACAK
Buna göre, halen yürürlükte bulunan toplu sözleşme ile belirlenen 707 gösterge karşılığı ikramiyeden sendika üyesi olan tüm memurlar yararlanacak.
Sadece sendika üyesi olmayan memurlar ikramiyeden yararlanamayacak.
Kamu görevlileri arasında toplu sözleşme ikramiyeleri konusunda ayrımdan vazgeçildi. Böylece her ay 707 gösterge karşılığı toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.
Kanunun Resmi Gazete’de yayımını izleyen tarihten itibaren sendika üyesi tüm memurlara 2024 yılı için her ay 641,81 TL ödeme yapılacak.
BAKAN AÇIKLAMA YAPTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağladıklarını hatırlattı.
Bu kazanımın CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:
"İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek...'
- Sınır 20 bini de geçti!
- Kafaları karıştıran fotoğraf: Parti mi değiştiriyor?
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
- Kenan Işık hayatını kaybetti
- '7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüksek'
- Kurum’dan yaşlı kadına ‘dilenci’ muamelesi!
- Paris Olimpiyatlarından açılış töreniyle ilgili açıklama
- 8 adaya özel YKS
- Devleti esir alan zorbalık