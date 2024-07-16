Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:50

Güncelleme: 16.07.2024 - 11:50

2024 yılının ikinci 6 ayında geçerli olacak memur ve memur emekli maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam aldı. Zam oranı ardından enflasyon farkından doğan rakamın yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş ödemeleri 17'inden itibaren hak sahiplerine ödenmesi bekleniyor. Ancak en düşük emekli maaşına yönelik çalışmaların ayın 17'sine yetişmemesi durumunda maaş farklarının da sonraki ay ödenmesi söz konusu olabilir.