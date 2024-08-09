İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Bankalarca ihtiyaç kredisine uygulanan faiz oranları düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, ihtiyaç kredisi faiz oranı üç haftada 4 puan geriledi.
Buna göre, ihtiyaç kredisi faizi yüzde 73,9 olarak kaydedildi.
Faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyalarında ise bankalar tarafından temmuz ayarı geldi. Birçok kamu ve özel banka müşterilerine faizsiz kredi kampanyası sunuyor. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?
İşte banka banka faizsiz kredi kampanyaları:
Akbank (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 20 bin TL
Vade: 6 Ay
Faiz Oranı: %0
Enpara (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 20 bin TL
Vade: 3 Ay
Faiz Oranı: %0
Garanti (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 20 bin TL
Vade: 6 Ay
Faiz Oranı: %0
İş Bankası (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 25 bin TL
Vade: 3 Ay
Faiz Oranı: %0
Finansbank (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 30 bin TL
Vade: 3-6 Ay vade
Faiz Oranı: %0
6 ay vadeli 10 bin TL kredi
3 ay vadeli 20 bin TL nakit avans
Denizbank (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 25 bin TL
Vade: 3-6 Ay vade
Faiz Oranı: %0
6 ay vadeli 10 bin TL kredi
3 ay vadeli 15 bin TL nakit avans
TEB (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 35 bin TL
Vade: 3-6 Ay vade
Faiz Oranı: %0
6 ay vadeli 10 bin TL kredi
3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans
Albaraka (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 15 bin TL
Vade: 6 Ay vade
Kar payı oranı: %0
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