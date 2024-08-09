İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2024 Cuma, 10:43
İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

Bankalarca ihtiyaç kredisine uygulanan faiz oranları düştü.

İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, ihtiyaç kredisi faiz oranı üç haftada 4 puan geriledi.

İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

Buna göre, ihtiyaç kredisi faizi yüzde 73,9 olarak kaydedildi.

İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

Faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyalarında ise bankalar tarafından temmuz ayarı geldi. Birçok kamu ve özel banka müşterilerine faizsiz kredi kampanyası sunuyor. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? 

İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

İşte banka banka faizsiz kredi kampanyaları:

İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

Akbank (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 20 bin TL

Vade: 6 Ay

Faiz Oranı: %0

İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

Enpara (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 20 bin TL

Vade: 3 Ay

Faiz Oranı: %0

İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

Garanti (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 20 bin TL

Vade: 6 Ay

Faiz Oranı: %0

İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

İş Bankası (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 25 bin TL

Vade: 3 Ay

Faiz Oranı: %0

İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

Finansbank (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 30 bin TL 

Vade: 3-6 Ay vade 

Faiz Oranı: %0

6 ay vadeli 10 bin TL kredi

3 ay vadeli 20 bin TL nakit avans

İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

Denizbank (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 25 bin TL 

Vade: 3-6 Ay vade 

Faiz Oranı: %0

6 ay vadeli 10 bin TL kredi

3 ay vadeli 15 bin TL nakit avans

İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

TEB (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 35 bin TL 

Vade: 3-6 Ay vade 

Faiz Oranı: %0

6 ay vadeli 10 bin TL kredi

3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans

İhtiyaç kredi faiz oranları düştü! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

Albaraka (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 15 bin TL 

Vade: 6 Ay vade 

Kar payı oranı: %0

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