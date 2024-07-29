Tarım Kredi Kooperatif Market 29 Temmuz-9 Ağustos 2024 aktüel indirimleri başladı! Bu hafta hangi ürünler indirimde?

Kampanya kapsamında, yurttaşların sıklıkla tükettiği birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İndirimli ürünler arasında; nohut, mercimek, pirinç, süt, yoğurt, beyaz peynir, tulum peyniri, zeytin, hazır mıhlama, kıyma, köfte, sosis ve sucuk gibi birçok temel ihtiyaç ürünü yer alıyor.

İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de satışa çıkarılan indirimli ürünler: