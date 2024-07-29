Tarım Kredi Kooperatif Market 29 Temmuz-9 Ağustos 2024 aktüel indirimleri başladı! Bu hafta hangi ürünler indirimde?
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, ağustos ayı boyunca birçok temel üründe indirime gitti.
29 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde alışveriş yapan yurttaşlar, birçok üründe indirimlerden yararlanabilecek.
Kampanya kapsamında, yurttaşların sıklıkla tükettiği birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İndirimli ürünler arasında; nohut, mercimek, pirinç, süt, yoğurt, beyaz peynir, tulum peyniri, zeytin, hazır mıhlama, kıyma, köfte, sosis ve sucuk gibi birçok temel ihtiyaç ürünü yer alıyor.
İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de satışa çıkarılan indirimli ürünler:
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